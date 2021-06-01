В Рождество жителей и гостей Твери ждут на выставки, мастер-класс и интерактивную программу

Тверской городской музейно-выставочный центр 7 января подготовил для жителей и гостей Твери праздничную программу в честь Рождества Христова. В этот день посетителей ждут увлекательные экскурсии, интересные мастер-классы, музыкальные выступления и многое другое.

С 11.00 до 17.00 для самостоятельного просмотра в лекционно-выставочном зале открыта выставка «Шелковый ветер». В 12.00 пройдёт экскурсия по экспозиции.

Кроме того, в 11 утра стартует мастер-класс «Ангел», в 12.30 – начало музыкальной программы.

В 14:00 в малом выставочном зале состоится экскурсия по выставке «Венецианский карнавал».

В 15:30 также в малом выставочном зале будет организована интерактивная программа «Коляда».

Необходима предварительная запись на мастер-класс и интерактивную программу. Подробная информация по телефону 8 (4822) 34-48-52 добавочный *118 или 8-919-066-96-15.

Пресс-служба Правительства Тверской области