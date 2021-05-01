В Верхневолжье восстановлено электроснабжение более 8 тысяч потребителей

В Тверской области продолжается ликвидация технологических нарушений на электросетях региона. На данный момент полностью восстановлено электричество в Нелидовском городском округе, Ржевском и Бежецком районах, Весьегонском, Западнодвинском и Сандовском муниципальных округах. Завершаются ремонтные работы в Калязинском, Кимрском, Лихославльском и Максатихинском районах.

В регионе действует оперативный штаб, который координирует работу служб и держит ситуацию на контроле. Ранее Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным Министерству лесного хозяйства, Министерству энергетики и ЖКХ во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Тверской области оказать необходимое содействие энергетикам тверского филиала «Россети Центр» в проведении восстановительных работ.

Также по поручению Губернатора направлена дополнительная специализированная техника для устранений последствий снегопадов в Верхневолжье.

Накануне на территорию региона обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи.

Энергетики заблаговременно готовились к удару непогоды. С 2 января Тверской филиал «Россети Центр» функционировал в режиме повышенной готовности, а с 4 января был введен особый режим работы. Мобилизованы все силы и средства.

Специалисты продолжают восстановительные работы непрерывно, до полного восстановления электроснабжения потребителей. В том числе устраняются повторные обрывы на линиях электропередачи. Подразделения Тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона вместе с энергетиками региона осуществляют распил деревьев и веток, упавших на линии электропередач.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 128 бригад, 515 человек и 179 единиц техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

На особом контроле Кимрский, Рамешковский, Калининский районы, а также Кашинский городской округ.

Постоянно ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки. Усилена работа контакт-центра компаний и введены в действие временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

Пресс-служба Правительства Тверской области