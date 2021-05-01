В Тверской области создана интернет-платформа для обучения основам предпринимательства

Центр «Мой бизнес» Тверской области создал платформу для обучения основам предпринимательства - НачниБизнес69.рф. На сайте собрана вся информация, которая необходима для первых шагов в развитии своего дела.

Платформа разработана при поддержке центра правового и бухгалтерского обслуживания «Декарт». На сайте можно узнать о выборе системы налогообложения, разнице между организационно-правовыми формами и получить советы по созданию бизнес-плана.

Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» уделяет большое внимание обучению начинающих и действующих предпринимателей Тверской области. В 2020 году были проведены образовательные программы «Бизнес-старт», «Академия бизнеса», «Бизнес-старт онлайн», «Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель», и «Бизнес-девичник». Обучение прошли 795 человек.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Мы будем вам помогать в этом деле. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – сказал Игорь Руденя на встрече с предпринимателями – выпускниками программ, которая состоялась в конце декабря 2020 года.

Одна из выпускниц - Валентина Сибаева, её хобби – производство шоколада ручной работы. Осенью 2020 года она прошла обучение по трём образовательным программам центра «Мой бизнес» и превратила любимое дело в источник заработка.

«Раньше я просто получала удовольствие от процесса создания шоколада, но не знала, как можно рекламировать свой товар, как можно расширять свои рынки сбыта. Знания, полученные на образовательных программах, помогли мне выйти на новый уровень в своём деле», - рассказала Валентина Сибаева.

Создатели сайта НачниБизнес69.рф рассчитывают, что размещённая на нём информация поможет сделать первые шаги в открытии своего дела. По всем возникающим вопросам можно обратиться в центр «Мой бизнес» по телефону 8-800-200-11-69 или по адресу: г.Тверь, проспект Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области