Жителей Тверской области просят соблюдать меры безопасности во время праздников

Оперативные службы Тверской области призывают жителей региона соблюдать осторожность в период новогодних праздников.

В частности, возрастает количество возгораний. Ежегодно в этот период в стране в среднем фиксируется порядка 6 тысяч пожаров. Больше половины обычно происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Другими причинами становятся неисправность электрооборудования или сетей, а также неправильное устройство и эксплуатация печного оборудования.

Кроме того, для предотвращения опасных ситуаций специалисты советуют строго следовать инструкции при запуске фейерверков и не давать пиротехнику в руки детям.

Другая опасность в зимний период связанна с выходом на заледеневшие водоемы. Акватории уже покрылись льдом, но остаются непрочные участки – это места, где есть растительность, быстрое течение воды, бьют ключи или в реку впадают ручьи, сточные воды. Опасность подстерегает детей, которые катаются на санках или лыжах с берегов водоемов. Родителям необходимо постоянно контролировать времяпрепровождение детей, исключив их выход на лед без присмотра.

Хотя оперативные службы готовы к обеспечению безопасности в предстоящие праздники, все меры будут максимально эффективны лишь при благоразумии самих граждан.

Жителям региона напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99;

телефон доверия УФСБ России по Тверской области 8 (4822) 777-441;

телефон доверия УМВД 8 (4822) 32-95-52;

Управление МВД России по Тверской области 8 (4822) 32-94-06;

Управление МВД России по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10 или 02;

Центральный отдел полиции 8 (4822) 34-20-84 или 02;

Заволжский отдел полиции 8(4822) 77-28-00 или 02;

Московский отдел полиции 8(4822) 77-27-61 или 02;

Пролетарский район входит в территорию оперативного обслуживания УМВД России по городу Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области