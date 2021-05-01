В тверском музее имени Лизы Чайкиной расскажут об искусстве современной вышивки

Музейно-выставочный центр им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества приглашает жителей города в новогодние праздники посетить выставки и мастер-классы.

5 января в 12:00 состоится семейная экскурсия по выставке «Искусство современной вышивки». Здесь представлены лучшие работы мастеров авторской и традиционной вышивки из самых разных уголков страны. Экспозиция объединила несколько направлений и различные предметы – от традиционных рушников и этнографических костюмов до пасхальных яиц, от маленьких миниатюр до монументальных авторских панно и вышитых портретов.

6 января запланирован мастер-класс по росписи деревянного подсвечника, 8 января – практическое занятие «Новогодняя игрушка».

Участникам всех мероприятий напоминают о необходимости использовать защитные маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

В этом году областной Дом народного творчества также запустил онлайн-акцию «С Новым Годом, земля Тверская!». Свои поздравления в социальных сетях ДНТ опубликовали жители Весьегонского, Оленинского муниципальных округов, Конаковского, Бежецкого и других районов области.

Пресс-служба Правительства Тверской области