Губернатор Игорь Руденя поручил оказать необходимую помощь энергетикам в проведении восстановительных работ

По территории Тверской области прошел снежный циклон, сопровождающийся перепадом температур от минусовых до плюсовых значений. Наиболее циклон затронул Весьегонский муниципальный округ, Кимрский, Рамешковский, Калининский районы, а также Кашинский городской округ.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным Министерству лесного хозяйства, Министерству энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Тверской области оказать необходимое содействие энергетикам тверского филиала «Россети Центр» в проведении восстановительных работ.

Также по поручению главы региона направлена дополнительная специализированная техника для устранений последствий снегопадов в Верхневолжье.

Энергетики региона заблаговременно готовились к удару непогоды и находились в режиме повышенной готовности. В связи с этим удалось избежать отключений в основной сети.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 51 бригада энергетиков в составе 178 человек персонала и 72 единиц специализированной техники. Кроме того, задействованы передвижные дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

Постоянно ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки. Усилена работа контакт-центра компаний и введены в действие временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

Пресс-служба Правительства Тверской области