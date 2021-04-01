Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 18 279 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 198 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 458 250, в том числе за последние сутки их проведено 1580.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 23 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 452 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

459 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 7457

Конаковский район 1730

Ржев 1412

Вышневолоцкий городской округ 1352

Торжок 1130

Кимры 1048

Калининский район 913

Бологовский район 637

Лихославльский район 569

Осташковский городской округ 565

Торопецкий район 495

Нелидовский городской округ 454

Старицкий район 447

Бежецкий район 403

Калязинский район 380

Кашинский городской округ 377

Максатихинский район 350

Андреапольский муниципальный округ 315

Торжокский район 271

Зубцовский район 232

Спировский район 231

Весьегонский муниципальный округ 230

Западнодвинский муниципальный округ 223

Кувшиновский район 216

Оленинский муниципальный округ 206

Селижаровский муниципальный округ 193

Рамешковский район 186

Ржевский район 184

Кимрский район 150

Кесовогорский район 120

Фировский район 111

ЗАТО Озёрный 97

Краснохолмский муниципальный округ 93

Лесной муниципальный округ 84

Жарковский район 76

Бельский район 64

Пеновский муниципальный округ 58

Сонковский район 53

Сандовский муниципальный округ 33

Молоковский район 28

Удомельский городской округ 17



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области