Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 4 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 18 279 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 198 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 458 250, в том числе за последние сутки их проведено 1580.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 23 190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 452 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
459 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 7457
Конаковский район 1730
Ржев 1412
Вышневолоцкий городской округ 1352
Торжок 1130
Кимры 1048
Калининский район 913
Бологовский район 637
Лихославльский район 569
Осташковский городской округ 565
Торопецкий район 495
Нелидовский городской округ 454
Старицкий район 447
Бежецкий район 403
Калязинский район 380
Кашинский городской округ 377
Максатихинский район 350
Андреапольский муниципальный округ 315
Торжокский район 271
Зубцовский район 232
Спировский район 231
Весьегонский муниципальный округ 230
Западнодвинский муниципальный округ 223
Кувшиновский район 216
Оленинский муниципальный округ 206
Селижаровский муниципальный округ 193
Рамешковский район 186
Ржевский район 184
Кимрский район 150
Кесовогорский район 120
Фировский район 111
ЗАТО Озёрный 97
Краснохолмский муниципальный округ 93
Лесной муниципальный округ 84
Жарковский район 76
Бельский район 64
Пеновский муниципальный округ 58
Сонковский район 53
Сандовский муниципальный округ 33
Молоковский район 28
Удомельский городской округ 17
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области