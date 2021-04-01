Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» приглашает на новый выставочный проект

В Тверской области до 10 января Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина» работает без выходных. Познакомиться с экспозицией можно с 10:00 до 18:00.

Кроме основной экспозиции посетители филиала могут посмотреть обновленный выставочный проект «На ответственном посту». Здесь представлены раритеты из фондов Музея Победы. Это предметы, которыми ежедневно пользовался Верховный главнокомандующий И.В. Сталин – мебель, посуда, настольная лампа и др.

Музей «Ставка Сталина» – филиал Музея Победы. В этом небольшом деревянном доме подо Ржевом Верховный главнокомандующий провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Сейчас здесь представлена расширенная экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. В музее быт военного времени сочетается с современными технологиями – на мониторах демонстрируется фильм, посвященный Великой Отечественной войне.

Филиалом Музея Победы в Тверской области стал Ржевский мемориал Советскому солдату, который был открыт 30 июня Президентом России Владимиром Путиным.

«Мемориал – это признание значения Ржевской битвы в истории Великой Отечественной войны. Ржевский мемориал станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи», – считает Игорь Руденя.

В 2021 году в Тверской области планируется начать строительство новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал». От станции будет организовано автобусное движение к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

Тверская область выполнила обязательства по созданию инфраструктуры возле Ржевского мемориала Советскому солдату. Регион обеспечил строительство инженерных коммуникаций, благоустройство территории, обустройство общественных пространств.

В районе монумента построена автомобильная развязка со светофорами, сделана парковка. До четырех полос расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево, установлены знаки туристской навигации. Рядом с Мемориалом построен современный автозаправочный комплекс.

Правительством Тверской области запланировано дальнейшее развитие территории, прилегающей к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

1 ноября 2020 года по поручению Игоря Рудени был запущен маршрут общественного транспорта №455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». 12 декабря 2020 года запущен новый маршрут общественного транспорта «Тверь – Ржевский мемориал Советскому солдату».

Пресс-служба Правительства Тверской области