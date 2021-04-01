На выставке в библиотеке имени Горького представлены оригинальные новогодние украшения из подручных материалов

До 10 января Тверская областная библиотека им. Горького приглашает посетить выставку «Елки-вилки, или Старые вещи на новый лад» по итогам одноименного конкурса. Жителям области в возрасте от четырех лет предложили создать оригинальные новогодние украшения из подручных материалов.

На выставке можно увидеть работы конкурсантов – снежинки из дисков, елки из бутылок и ниток, Деда Мороза из малярной кисточки с бородой из ложек, часы из крышечек, снеговиков из носков и многое другое.

Посетители выставки могут вдохновиться этими работами и проголосовать за понравившиеся. В итоге будут определены обладатели приза зрительских симпатий в разных возрастных группах.

Конкурс организовали региональный оператор ООО «Тверьспецавтохозяйство» и Тверское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области. Всего на конкурс было представлено 59 работ. Определено 16 победителей в возрастных категориях 4-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет и старше 16-ти.

Пресс-служба Правительства Тверской области