Жителей и гостей Тверской области на новогодних каникулах ждут в Торжке

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Разнообразную праздничную программу для гостей в новогодние дни подготовил Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке.
4,6 и 8 января в 15.00 в Новоторжском кремле пройдёт интерактивная программа «Битва скоморохов».
4 ноября в 15.00 в этнографическом центре на улице Луначарского, 21 посетители смогут окунуться в «Новогоднюю сказку».
В музейных рядах, которые расположены на пл. 9 января д.2, ежедневно проходит интерактивная экскурсия «Бедный принц» по выставке «Святочные истории».
В особняке на Новгородской набережной д.3 организованы мастер-классы, в том числе по изготовлению ватных игрушек.
5 января в 15.00 в «Доме России» по улице Луначарского д.3 состоится экскурсия по выставке «Заблудившийся снегопад» и концерт Елизаветы Рысенковой.
При посещении мероприятий обязательно соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе ношение масок или респираторов.
Пресс-служба Правительства Тверской области