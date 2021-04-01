Жителей и гостей Тверской области на новогодних каникулах ждут в Торжке

Разнообразную праздничную программу для гостей в новогодние дни подготовил Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке.

4,6 и 8 января в 15.00 в Новоторжском кремле пройдёт интерактивная программа «Битва скоморохов».

4 ноября в 15.00 в этнографическом центре на улице Луначарского, 21 посетители смогут окунуться в «Новогоднюю сказку».

В музейных рядах, которые расположены на пл. 9 января д.2, ежедневно проходит интерактивная экскурсия «Бедный принц» по выставке «Святочные истории».

В особняке на Новгородской набережной д.3 организованы мастер-классы, в том числе по изготовлению ватных игрушек.

5 января в 15.00 в «Доме России» по улице Луначарского д.3 состоится экскурсия по выставке «Заблудившийся снегопад» и концерт Елизаветы Рысенковой.

При посещении мероприятий обязательно соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе ношение масок или респираторов.

Пресс-служба Правительства Тверской области