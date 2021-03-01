На станции Тверь проходят экскурсии по историческому зданию Николаевского вокзала

В новогодние каникулы в Твери проходят экскурсии «Императорский вокзал». Они организованы в историческом здании «островного» Николаевского вокзала на станции Тверь. Гостей двухчасовой экскурсии ждут истории о создании Николаевской железной дороги от начальника станции и дорожные развлечения коронованных особ начала XX века.

Проект стартовал в Тверской области в 2019 году.

«Для нас важны проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Гости экскурсии смогут увидеть показ мод, станцевать полонез и вальс, завести дорожный граммофон и написать телеграмму настоящим пером и чернилами. Служащие вокзала будут одеты в исторические костюмы.

Проект основан на изучении архивных данных, исторической литературы. Участие в его разработке приняли сотрудники библиотек, музейные работники Октябрьской железной дороги, специалисты Минтранса РФ, краеведческое сообщество, специалисты по социокультурному проектированию, представители туриндустрии.

Количество мест ограничено. Записаться на экскурсию можно на http://tver-navigator.ru/station

Участникам необходимо помнить о мерах профилактики коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, использовать маски или респираторы, санитайзеры.

Пресс-служба Правительства Тверской области