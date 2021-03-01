В новогодние праздники для посетителей открыт Тверской императорский дворец

В новогодние и рождественские праздники для посетителей открыт Тверской императорский дворец. Гостей и жителей Верхневолжья приглашают посетить ряд экспозиций. Также с 11:00 до 16:00 (касса до 15:00) открыт сад дворца.

В Тверской областной картинной галерее, которая располагается в Тверском императорском дворце, работает выставка-ретроспектива «Граница реальности» Элия Белютина. Она посвящена 75-летию Великой Победы и 95-летию со дня рождения художника. Элий Белютин - один из самых оригинальных художников в среде русского авангарда. В экспозиции представлены работы мастера, относящиеся к разным периодам его творчества. В собрании Тверской областной картинной галереи находится более 20 живописных полотен и около 100 графических рисунков автора, а также архивные документы: фотографии, книги, мемориальные вещи, личные предметы художника и его семьи. Многие произведения экспонируются впервые.

Выставка произведений заслуженного художника России, тверского керамиста Анатолия Камардина приурочена к 70-летию со дня его рождения. Она включает в себя хорошо известные произведения мастера.

В Башне искусств Тверского императорского дворца до 10 января открыта небольшая выставка, где представлены произведения двух ведущих художников Вышневолоцкого стеклозавода «Красный май» - Владимира Хролова и Алексея Новикова. Наряду с другими известными мастерами они входили в Художественную лабораторию при этом предприятии, которое имело не только общероссийскую, но и мировую славу.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 34-31-56 или 34-62-43. Адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции посетителям важно соблюдать меры санитарной безопасности, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Находиться на территории необходимо в средствах индивидуальной защиты органов дыхания – масках, респираторах, соблюдать социальную дистанцию. При осмотре экспозиций рекомендовано придерживаться временной схемы движения.

Пресс-служба Правительства Тверской области