В новогодние каникулы школьники смогут построить в музее миниатюру Тверского Кремля

В дни новогодних школьных каникул Тверской государственный объединенный музей приглашает детей и взрослых на образовательные встречи и интерактивные занятия.

3 января в тверском музее пройдет встреча на тему «Чур, меня!». На занимательном занятии расскажут о том, как в старину защищали себя и свой дом при помощи оберегов.

4 января ребят приглашают на интерактив «Я строю Кремль». Его участникам предложат защитить древнюю Тверь, построив в миниатюре кремлевские укрепления. А 5 января дети смогут соорудить главную железную дорогу России XIX века.

С 6 по 9 января в музее пройдут встречи для детей и взрослых по истории почтового дела, где можно будет оформить рождественскую открытку, о хождении за три моря Афанасия Никитина, вооружении древнерусских воинов.

Предварительная запись на занятия ведется по телефону: 8 (910) 532-62-25. На всех мероприятиях соблюдается масочный режим и другие меры профилактики коронавируса.

Пресс-служба Правительства Тверской области