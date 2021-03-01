В новогодние каникулы школьники смогут построить в музее миниатюру Тверского Кремля

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В дни новогодних школьных каникул Тверской государственный объединенный музей приглашает детей и взрослых на образовательные встречи и интерактивные занятия.
3 января в тверском музее пройдет встреча на тему «Чур, меня!». На занимательном занятии расскажут о том, как в старину защищали себя и свой дом при помощи оберегов.
4 января ребят приглашают на интерактив «Я строю Кремль». Его участникам предложат защитить древнюю Тверь, построив в миниатюре кремлевские укрепления. А 5 января дети смогут соорудить главную железную дорогу России XIX века.
С 6 по 9 января в музее пройдут встречи для детей и взрослых по истории почтового дела, где можно будет оформить рождественскую открытку, о хождении за три моря Афанасия Никитина, вооружении древнерусских воинов.
Предварительная запись на занятия ведется по телефону: 8 (910) 532-62-25. На всех мероприятиях соблюдается масочный режим и другие меры профилактики коронавируса.
Пресс-служба Правительства Тверской области