Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко высоко оценил работу медицины Верхневолжья

2 января в Тверской области с рабочим визитом находился Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Вместе с Губернатором Игорем Руденей глава Минздрава России посетил медицинские учреждения Твери.

Михаил Мурашко высоко оценили работу системы здравоохранения региона, в том числе – противодействие коронавирусной инфекции.

«Все экстренные службы в Тверской области работают в штатном режиме. Штатно работает и система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, – отметил Михаил Мурашко, комментируя визит в регион представителям СМИ. – Пациентам в полном объеме оказывается медицинская помощь, в том числе на уровне амбулаторно-поликлинического звена. В регион поступила вакцина от коронавируса, в праздничные дни организована работа прививочных кабинетов. Есть в наличии лекарства, достаточно количество койкомест в стационарах, в том числе реанимационных».

Инфекционные мощности в объеме 520 койки развёрнуты при ОКБ на базе двух корпусов и консультативной поликлиники. В 2020 году в инфекционном госпитале лечение прошли более 4 800 пациентов. Госпиталь при ОКБ посетили Михаил Мурашко и Игорь Руденя.

«Сегодня пациентам госпиталей оказывается высокотехнологичная помощь с учетом опыта работы инфекционных подразделений страны. Для нас очень важно выйти на новый уровень работы», – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами после посещения «красной зоны».

Как сообщил Михаил Мурашко, Федерация готова продолжить поддержку регионов в противодействии коронавирусу.

«В рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи регионам в этом году будет доведено более 90 млрд рублей. Тверская область получит около 5 млрд рублей. Запланировано приобретение автотранспорта, замена фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, строительство поликлиник», – сказал Министр.

Игорь Руденя рассказал, что при федеральной поддержке регион запланировал строительство четырех детских поликлиник – двух в Кимрах, по одной – в Твери и Торжке, ремонт действующих больниц. Кроме того, заявлено строительство межрайонного центра в Бежецке, реновация больницы в Бологое, продолжение строительства детской областной больницы. Перед Новым годом в районы Тверской области переданы новые машины скорой помощи. Решаются задачи по подготовке кадров в здравоохранении.

Сегодня Игорь Руденя и Михаил Мурашко также побывали в региональном сосудистом центре на базе ОКБ, осмотрели кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, дистанционный консультативный кардиологический центр, ПЦР лабораторию, площадку строительства детской областной клинической больницы.

Игорь Руденя и Михаил Мурашко пообщались с врачами поликлиники №1 клинической больницы скорой медицинской помощи, посетили центр обработки вызовов системы 112 Тверской области и диспетчерский центр скорой медицинской помощи, осмотрели клиническую больницу СМП.

Пресс-служба Правительства Тверской области