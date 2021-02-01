Игорь Руденя и Михаил Мурашко в Твери посетили «красную зону» областной клинической больницы

С работой инфекционного госпиталя областной клинической больницы ознакомились 2 января Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Руководитель Минздрава России и глава региона высоко оценили работу медиков, которые в «красной зоне» лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Инфекционный госпиталь мощностью 520 коек развёрнут при областной клинической больнице на базе двух отдельно стоящих корпусов и консультативной поликлиники. В 2020 году в инфекционном госпитале получили лечение более 4 800 пациентов.

«Сегодня в рамках врачебного консилиума мы обсудили лечебные подходы, которые выработаны в Тверской области и которые заслуживают особого внимания. В том числе видели правильный подход к микробиологическому мониторингу в реанимационных отделениях, – отметил Михаил Мурашко по итогам посещения госпиталя. – В рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи регионам в этом году будет доведено более 90 млрд рублей. Тверская область получит около 5 млрд рублей. Запланировано приобретение автотранспорта, замена фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, строительство поликлиник».

«Мы на месте разобрали практически каждый отрезок технологии лечения людей, оценили ремонты, оборудование, которое было закуплено – это ИВЛ, мониторы и другая техника, – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами после «красной зоны». – Очень важно выйти на новый уровень работы. Сегодня пациентам госпиталей оказывается высокотехнологичная помощь с учетом опыта работы инфекционных госпиталей страны. Хочу особо отметить атмосферу в больнице, где все врачи поддерживают друг друга».

Игорь Руденя сообщил, что при федеральной поддержке регион запланировал строительство четырех детских поликлиник – двух в Кимрах, по одной – в Твери и Торжке, ремонт действующих больниц. Кроме того, заявлено строительство межрайонного центра в Бежецке, реновация больницы в Бологое, продолжение строительства детской областной больницы. Перед Новым годом в районы Тверской области переданы новые машины скорой помощи. Решаются задачи по подготовке кадров в здравоохранении.

Сегодня Игорь Руденя и Михаил Мурашко также побывали в региональном сосудистом центре на базе ОКБ, осмотрели кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, дистанционный консультативный кардиологический центр.

Губернатор и глава Минздрава побывали и в открытой недавно ПЦР лаборатории, осмотрели площадку строительства детской областной клинической больницы.

Также в Твери Игорь Руденя и Михаил Мурашко пообщались с врачами поликлиники №1 клинической больницы скорой медицинской помощи. В больнице ознакомились с работой компьютерного томографа, прививочного кабинета, где проходит вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

Глава региона и руководитель Минздрава России посетили центр обработки вызовов системы 112 Тверской области и диспетчерский центр скорой медицинской помощи, а также клиническую больницу СМП.

По итогам посещения учреждений Михаил Мурашко отметил – все экстренные службы Тверской области, система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией работают в штатном режиме. В наличии есть необходимые лекарства, обеспечено достаточное количество коек в стационарах, в том числе реанимационных.

Пресс-служба Правительства Тверской области