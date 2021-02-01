В Твери пройдет арт-вечер «Венецианский карнавал»

В Тверском городском музейно-выставочном центре 3,5 и 8 января в 18.00 пройдут арт-вечера в рамках выставки «Венецианский карнавал». Гостей ждут интересные экскурсии и увлекательные мастер-классы.

После экскурсии 3 января желающие смогут посетить лекцию «Маска в истории человечества» и узнать историю появления масок, их предназначение и способы создания – от первоначальных до современных. Кроме того будет проведен мастер-класс «Новогодняя подставка под горячее» в технике декупаж.

Увлекательная программа после экскурсии по выставке «Венецианский карнавал» пройдет и 5 января: дефиле от художественной студии «Блик» из Торжка, участники которой продемонстрируют коллекции карнавальных образов, выполненных в оригинальной технике, а также мастер-класс по арт-росписи пряников «Сияние Венеции».

Еще одна развлекательная программа будет ждать гостей выставки 8 января. Будет проведена лекция «Традиции Венецианского карнавала», где участники узнают об интересных традициях и секретах Венецианского карнавала от Средневековья до наших дней, а также мастер-класс «Арлекин», где можно будет сделать уникальную брошь в виде одного из самых известных героев комедии Дель арте – Арлекина.

Количество мест ограничено. Записаться на арт-вечера или узнать дополнительную информацию можно по телефону 8-919-066-96-15.

Пресс-служба Правительства Тверской области