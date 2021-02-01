Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: в Тверской области в штатном режиме ведется лечение пациентов с коронавирусом и оказание экстренной медицинской помощи

2 января Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вместе с Губернатором Игорем Руденей в Твери посетили областную клиническую больницу. Ранее глава региона и руководитель Минздрава России побывали в центре обработки вызовов системы 112 Тверской области и диспетчерском центре скорой медицинской помощи, а также в клинической больнице СМП.

«Все экстренные службы в Тверской области работают в штатном режиме. Штатно работает и система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, – отметил Михаил Мурашко. – В эти дни высокая нагрузка на скорую помощь. Поступают и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для нас важно было убедиться, что и дистанционные центры, которые позволяют проводить консультации в рамках телемедицины, и служба скорой помощи работают без сбоев, а пациентам в полном объеме оказывается медицинская помощь, в том числе на уровне амбулаторно-поликлинического звена».

Министр также отметил, что в наличии есть необходимые лекарства, обеспечено достаточное количество койкомест в стационарах, в том числе реанимационных.

«В этом году благодаря Президенту, Правительству Российской Федерации было многое сделано для тверской медицины: поставлено новое оборудование, вакцина от коронавируса, – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами. – Мы нарабатываем компетенции и увеличиваем масштабы вакцинирования. По итогам сегодняшнего визита дополнительно проанализируем работу нашего здравоохранения. Прежде всего, медицина – это специалисты. И мы видим – они умеют качественно и грамотно работать».

Игорь Руденя и Михаил Мурашко побывали в региональном сосудистом центре на базе ОКБ. Его открытие в 2010 году впервые в Тверской области позволило оказывать медицинскую помощь при остром коронарном синдроме по мировым стандартам. В том числе здесь проводят коронарную ангиопластику и стентирование.

В октябре 2013 года была проведена первая операция аорто-коронарного шунтирования (АКШ) с участием Лео Бокерии, в 2019-м – первая операция по замене клапана сердца. Сейчас такие операции успешно проводят кардиохирурги ОКБ на постоянной основе. Только в 2020 году проведено 128 операций АКШ, 12 операций по замене клапанов.

Также состоялся осмотр кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии, дистанционного консультативного кардиологического центра.

Заведующий отделением неотложной кардиологии Роберт Рабинович подчеркнул – отделение работает в стандартном режиме. Созданы четыре круглосуточных поста, дополнительно врачи выходят в дневное время.

Губернатор и глава Минздрава побывали и в открытой недавно ПЦР лаборатории. Частью медицинского кластера возле ОКБ станет новая детская областная клиническая больница, строительство которой началось в 2020 году. Игорь Руденя и Михаил Мурашко осмотрели строительную площадку ДОКБ.

В течение трех лет в Твери будет возведена современная высокотехнологичная клиника. Новую ДОКБ строит «РТ-СоцСтрой» – дочерняя компания Ростеха.

Также в Твери Игорь Руденя и Михаил Мурашко пообщались с врачами поликлиники №1 клинической больницы скорой медицинской помощи. В больнице ознакомились с работой компьютерного томографа, прививочного кабинета, где проходит вакцинация против новой коронавирусной инфекции.

Всего в Тверской области от коронавируса привито более 1100 человек. Прививочная кампания будет продолжена с 4 января 2021 года на базе нескольких учреждений региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области