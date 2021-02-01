Губернатор Игорь Руденя и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетили диспетчерский центр скорой медицинской помощи в Твери

2 января с рабочим визитом в Тверской области находится Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Вместе с Губернатором Игорем Руденей глава Минздрава посещает больницы и поликлиники. Первыми в Твери Игорь Руденя и Михаил Мурашко осмотрели центр обработки вызовов системы 112 Тверской области и диспетчерский центр скорой медицинской помощи.

В ходе посещения объекта глава региона и Министр здравоохранения РФ пообщались с диспетчерами и врачами, которые принимают вызовы от жителей в праздничные дни, и посетили учебный центр скорой медицинской помощи на базе диспетчерского центра.

Центр обработки вызовов Тверской области начал работать в 2017 году. Сейчас ЦОВ-112 в круглосуточном режиме обеспечивает экстренное реагирование оперативных служб, прием и обработку вызовов от жителей всех муниципальных образований Тверской области на единый номер «112».

В 2020 году операторами обработано более 1 млн 200 тыс. вызовов. Из них направлено в скорую медицинскую помощь – свыше 200 тысяч. Всего в центре работает 87 операторов, дежурство ведется круглосуточно. Все операторы прошли курсы в учебно-методическом центре по гражданской обороне и ЧС Тверской области.

Вызовы от населения для оказания скорой медицинской помощи принимает единый диспетчерский центр, созданный на базе Тверской станции скорой медицинской помощи. На посту находится 125 выездных бригад медиков. В Твери круглосуточно выходят на линию 33 бригады, в том числе по две – интенсивной терапии, педиатрических и психиатрических, пять бригад неотложной медицинской помощи.

Помимо специалистов для приема вызовов по телефонам 103 и 112 в ЕДЦ работают диспетчеры направления вызовов, врачи-консультанты, диспетчеры отдела медицинской эвакуации.

Всего в 2020 году в ЕДЦ, который начал принимать вызовы с сентября, поступило 156 349 звонков. Сейчас обрабатываются обращения с территорий города Твери, Калининского, Ржевского, Торжокского, Кимрского и Конаковского районов, Вышневолоцкого городского округа.

С 7 декабря 2020 года организована круглосуточная работа «горячей» линии на номере «122». Единовременно задействовано четыре оператора и два врача-консультанта. Реализована возможность передачи обращения в ЕДЦ службы СМП, а также регистрация вызова врача на дом с помощью региональной медицинской информационной системы непосредственно в учреждениях, оказывающих первичную помощь.

ЦОВ и ЕДЦ, медики Тверской области в своем обычном режиме работают в новогодние дни. Помимо скорой медицинской помощи круглосуточно оказывают помощь травмпункты Твери, в районах области выстроена система оказания экстренной и неотложной помощи при травмах.

Принимают и выписывают пациентов инфекционные госпитали Тверской области, организовано ежедневное снабжение кислородом, сформирован запас лекарственных средств и СИЗ.

В других медорганизациях региона в праздничные дни обеспечено ежедневное оказание первичной медицинской помощи, в том числе на дому. Плановой помощи – по графику. Продолжается ПЦР-диагностика COVID-19, КТ обследования, с 4 января возобновляется вакцинация против коронавируса.

Пресс-служба Правительства Тверской области