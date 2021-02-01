Игорь Руденя поздравил с 95-летием жителя Твери, участника Великой Отечественной войны Ашота Смбатовича Оганесова

2 января 95 лет исполнилось жителю Твери, участнику Великой Отечественной войны Ашоту Смбатовичу Оганесову. С юбилеем Ашота Смбатовича поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодёжи, для настоящих патриотов России. Подвиг, который совершили Вы и Ваши однополчане, всё поколение фронтовиков, будет всегда наполнять нас чувством гордости за родную страну. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией, за Великую Победу», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Ашот Смбатович Оганесов в годы Великой Отечественной войны трудился токарем на Станкостроительном оборонном заводе в Ростове-на-Дону, обеспечивал фронт вооружением. В 1945 году стал курсантом военного училища. Затем – командиром боевого взвода 105 гвардейской воздушно-десантной дивизии. После Победы посвятил свою жизнь развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности страны.

В 2020 году Ашот Смбатович вместе с Президентом России Владимиром Путиным, ветеранами Верхневолжья участвовал в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

В октябре 2020-го Игорь Руденя вручил Ашоту Смбатовичу Оганесову орден Почёта. Указы о награждении фронтовиков, проживающих в Тверской области, подписал Президент России Владимир Путин.