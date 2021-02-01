Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 января 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 17 977 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 93 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 455 341, в том числе за последние сутки их проведено 1195.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 22 733 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 300 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
456 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 7312
Конаковский район 1663
Ржев 1392
Вышневолоцкий городской округ 1343
Торжок 1093
Кимры 1043
Калининский район 898
Бологовский район 624
Лихославльский район 559
Осташковский городской округ 547
Торопецкий район 490
Нелидовский городской округ 447
Старицкий район 445
Бежецкий район 398
Кашинский городской округ 373
Максатихинский район 347
Калязинский район 368
Андреапольский муниципальный округ 313
Торжокский район 259
Зубцовский район 228
Западнодвинский муниципальный округ 222
Весьегонский муниципальный округ 209
Спировский район 230
Оленинский муниципальный округ 205
Кувшиновский район 211
Селижаровский муниципальный округ 189
Рамешковский район 183
Ржевский район 179
Кимрский район 149
Кесовогорский район 117
Фировский район 111
ЗАТО Озёрный 95
Краснохолмский муниципальный округ 92
Лесной муниципальный округ 84
Жарковский район 75
Бельский район 64
Сонковский район 52
Пеновский муниципальный округ 48
Сандовский муниципальный округ 31
Молоковский район 28
Удомельский городской округ 17
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В 2020 году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области