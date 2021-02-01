Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 2 января 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 17 977 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 93 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 455 341, в том числе за последние сутки их проведено 1195.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 22 733 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 300 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

456 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 7312

Конаковский район 1663

Ржев 1392

Вышневолоцкий городской округ 1343

Торжок 1093

Кимры 1043

Калининский район 898

Бологовский район 624

Лихославльский район 559

Осташковский городской округ 547

Торопецкий район 490

Нелидовский городской округ 447

Старицкий район 445

Бежецкий район 398

Кашинский городской округ 373

Максатихинский район 347

Калязинский район 368

Андреапольский муниципальный округ 313

Торжокский район 259

Зубцовский район 228

Западнодвинский муниципальный округ 222

Весьегонский муниципальный округ 209

Спировский район 230

Оленинский муниципальный округ 205

Кувшиновский район 211

Селижаровский муниципальный округ 189

Рамешковский район 183

Ржевский район 179

Кимрский район 149

Кесовогорский район 117

Фировский район 111

ЗАТО Озёрный 95

Краснохолмский муниципальный округ 92

Лесной муниципальный округ 84

Жарковский район 75

Бельский район 64

Сонковский район 52

Пеновский муниципальный округ 48

Сандовский муниципальный округ 31

Молоковский район 28

Удомельский городской округ 17

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В 2020 году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области