В новогодние праздники Музей Тверского быта ждёт жителей и гостей Твери на мастер-классы и интерактивные программы

В новогодние каникулы Музей тверского быта подготовил для жителей и гостей Верхневолжья праздничную программу. Все мероприятия проводятся с соблюдением требований санитарной безопасности.

Праздничная программа стартует сегодня, 2 января, с экскурсии «В гостях у тверских купцов». Начало в 11.00. Эта же программа будет представлена 4,6,8,9,10 января.

Также 2 января в 14.00 в музее состоится интерактивное мероприятие «Рождественская открытка», участники которого узнают историю появления открыток и изготовят самостоятельно этот сувенир.

Кроме того, в праздничные дни будут открыты «Новогодние мастерские». Так, 5 января музей ждет посетителей на занятие по изготовлению новогодней свечи.

6 января в 15:00 состоится мастер-класс по рисованию в технике эбру, в 16:00 - интерактивная программа «Рождественская сказка» с мастер-классом по изготовлению ёлочной игрушки.

Пресс-служба Правительства Тверской области