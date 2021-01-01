В Тверской области стартовала Декада спорта и здоровья

1 января 2021 года в Тверской области стартует традиционная Декада спорта и здоровья. Мероприятия пройдут в разных муниципалитетах Верхневолжья. Все спортивные события организуют с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности, ограничениями по количеству участников.

В столице Верхневолжья в рамках Декады спорта и здоровья пройдут

областные соревнования по бадминтону и шахматам, состязания по автомобильному спорту в Борихино, чемпионаты по теннису, рождественские турниры по тхэквондо и самбо.

В Зубцове 3 января состоится чемпионат и первенство по универсальному бою. 5 января в деревне Столипино Зубцовского района – состязания по спортивному ориентированию и лыжная гонка-спринт.

В Торжке 7 января пройдет «Рождественский спринт». Лыжные гонки запланированы и в Гришкино Калининского района с 8 по 10 января.

Развитие массового спорта – в числе задач национального проекта «Демография». По мнению Губернатора Игоря Рудени, акцент должен быть cделан на максимальной доступности спорта для жителей всех возрастов.

В 2021 году 24 муниципалитета Тверской области получат поддержку региона на установку и оборудование плоскостных сооружений по проекту «Спорт – норма жизни».

Новые спортивные комплексы появятся в Твери, Бологовском, Зубцовском районах, Селижаровском, Пеновском и Сандовском муниципальных округах, двух поселениях Максатихинского и Калининского районов. Оборудование для спортивных сооружений закупят в Ржеве и еще 15 муниципалитетах.

В 2020 году при бюджетной поддержке созданы беговые дорожки с искусственным покрытием в селе Городня Конаковского района, площадки ГТО с беговыми дорожками в Ржеве, Ново-Ямском сельском поселении Старицкого района и Станции Старица. Еще в нескольких муниципалитетах установлено 12 комплексов уличных тренажеров.

Также оказывается помощь в закупке инвентаря, оборудования и экипировки, транспорта, участии спортсменов в сборах. В 2020-м такую поддержку получили 22 учреждения спорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области