Игорь Руденя поздравил жителей Старицкого района с 79-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В первый день 2021 года жители Старицкого района отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С этой знаменательной датой их поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«1 января 1942 года принесло радостную весть о том, что древний край на берегах великой Волги свободен от врага. Это событие укрепило уверенность в будущей Победе и придало людям новых сил для борьбы за свободу и независимость нашей Родины. Из поколения в поколение передается память о героических освободителях старицкой земли», - говорится в поздравлении главы региона.

Игорь Руденя отметил, что трудолюбие, сплоченность и оптимизм помогали жителям Старицкого района в тяжелейшей работе по восстановлению родного края.

Особые слова благодарности за мирное небо над Родиной Губернатор адресовал ветеранам Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области