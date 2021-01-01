Игорь Руденя поздравил жителей Старицкого района с 79-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

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В первый день 2021 года жители Старицкого района отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С этой знаменательной датой их поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«1 января 1942 года принесло радостную весть о том, что древний край на берегах великой Волги свободен от врага. Это событие укрепило уверенность в будущей Победе и придало людям новых сил для борьбы за свободу и независимость нашей Родины. Из поколения в поколение передается память о героических освободителях старицкой земли», - говорится в поздравлении главы региона.
Игорь Руденя отметил, что трудолюбие, сплоченность и оптимизм помогали жителям Старицкого района в тяжелейшей работе по восстановлению родного края.
Особые слова благодарности за мирное небо над Родиной Губернатор адресовал ветеранам Великой Отечественной войны.
Пресс-служба Правительства Тверской области