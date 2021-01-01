Молодежь Тверской области в дни новогодних праздников примет участие в Рождественском фестивале и других событиях

В январе 2021 года при участии молодежи Тверской области в районах пройдут патриотические, образовательные и развлекательные мероприятия. В связи с эпидемиологической ситуацией ряд событий организован в онлайн-формате.

В Торопецком районе 4 января запланирован видео-концерт юных талантов местной детской школы искусств «Рождества волшебные мгновенья». С 7 по 14 января при участии местной молодежи пройдет Рождественский заочный фестиваль детского и народного творчества и виртуальный Рождественский концерт.

В Краснохолмском районе 8 января состоится спортивная игра «Мы мороза не боимся». Юных жителей Молоковского района приглашают на онлайн-викторину «Вот пришло Крещение» с 14 по 19 января.

В январе сразу несколько районов Тверской области отметят освобождение территорий от немецко-фашистских захватчиков. 15 января в Селижарово в связи с очередной памятной датой в Почетный караул заступят 10 ребят.

К Дню снятия блокады Ленинграда молодые активисты Тверской области присоединятся к акции «Блокадный хлеб», в районах пройдут выставки и другие мероприятия к памятной дате.

Пресс-служба Правительства Тверской области