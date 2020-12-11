85 новых служебных машин переданы органам внутренних дел Тверской области

29 декабря Губернатор Игорь Руденя передал подразделениям органов внутренних дел Тверской области 85 новых служебных автомобилей. Они поступят патрульно-постовой и дорожно-патрульной службам, участковым уполномоченным, дежурным частям и следственным подразделениям.

Это самая крупная партия автомобилей за последние годы, которая позволит значительно обновить автопарк правоохранительных органов Верхневолжья, повысить мобильность и оперативность тверской полиции. Транспорт приобретен за счет средств федерального и регионального бюджетов.

«Мы передаем эти машины для того, чтобы они использовались в охране общественного порядка, профилактике нарушения правил дорожного движения. В регионе ежегодно ведется работа по обновлению автопарка подразделений и ведомств внутренних дел. За последнее время поставлено более 240 единиц новой техники. Для нас это очень важная задача – обеспечить сотрудников органов внутренних дел новыми автомобилями», – отметил Игорь Руденя во время торжественной церемонии.

85 автомобилей «Lada Granta», «УАЗ Патриот», «Skoda Octavia», «Lada Niva» и «Газ 32215» будут работать в 14 муниципальных образованиях Тверской области. Новые машины оснащены необходимым оборудованием, в том числе системами мобильного видеонаблюдения, громкоговорителями, дополнительными выносными комплексами освещения, алкотестерами и измерителями уровня тонировки.

«Тверская область является одним из немногих регионов России, где сотрудники полиции ощущают подобную заботу со стороны областной власти. Мы рады такому вниманию и рассчитываем на дальнейшую поддержку. Для нас очень важно быть мобильными, иметь возможность оперативно и качественно выполнять служебные задачи», – подчеркнул начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области Петр Пырх.

Пресс-служба Правительства Тверской области