В Тверской области определены лауреаты премии имени Андрея Дементьева

29 декабря на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени назвали победителей премии имени Андрея Дементьева.

В соответствии с положением, участие в конкурсе могут принять авторы, пишущие на русском языке, независимо от гражданства, национальности, профессии, места проживания и места опубликования произведения.

Победителем в номинации «Молодой поэт» стал липецкий педагог-историк и член Союза писателей России Александр Лошкарев - автор сборника стихотворений «В туманах окраин».

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» лучшим был признан поэт, публицист, доцент кафедры литературного мастерства Литературного института имени А.М. Горького Геннадий Красников. Он является автором семи собственных книг, составителем большого количества антологий русской, советской и современной поэзии, обладателем многочисленных наград и премий.

В комиссию по присуждению премии имени Андрея Дементьева вошли представители регионального Правительства, поэты, публицисты, литературоведы и писатели. В частности, критик, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский, публицист, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, поэт, автор музыкальных произведений Джохан Поллыева, художественный руководитель «Дома поэзии Андрея Дементьева» Анна Пугач.

Премия будет вручаться ежегодно молодым поэтам и авторам, внесшим существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

Пресс-служба Правительства Тверской области