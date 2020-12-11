В 2021 году в Тверской области стартует проект по ремонту территорий у районных больниц

В Тверской области в 2021 году начнется ремонт территорий у районных больницв рамках программ дорожных работ. Всего за три года приведут в порядок проезды и парковки у 72 медицинских учреждений. О старте проекта заявлено на заседании регионального Правительства, которое 29 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Приняли такое решение исходя из результатов посещения центральных районных больниц. В первую очередь будем ремонтировать территории инфекционных госпиталей, районных больниц, которые имеют межмуниципальное значение. В этих учреждениях большой трафик движения. Сделаем также пешеходные дорожки для удобства пациентов и персонала и заменим ограждения. Направляем на эти цели порядка полумиллиарда рублей», – сообщил Игорь Руденя при общении с журналистами после заседания.

С учетом состояния и социальной значимости определены первоочередные объекты.Это территории у Вышневолоцкой, Калининской, Зубцовской, Кашинской, Кимрской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и других центральных районных больниц. Также в проект вошли областная клиническая больница и ДОКБ, стоматологические поликлиники, роддома, Центр им. В.П. Аваева, станция скорой помощи и ряд городских больниц Твери, детские санатории, дома ребенка.

Общий объем финансирования проекта – 481 млн рублей. За три года будет отремонтировано около 255 тыс. квадратных метров территорий.

При рассмотрении на заседании регионального Правительства программ дорожных работ на 2021-2023 годы также подтверждены проекты по строительству Западного моста в Твери и «вылетных» магистралей, в том числе на Бежецк и Кимры.

Кроме того, озвучены планы по установке комплексов фотовидеофиксации, обновлению линий наружного освещения вдоль дорог и модернизации остановок общественного транспорта в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области