В ближайшие три года в Тверской области отремонтируют почти 2500 километров дорог

С 2021 по 2023 годы в Тверской области отремонтируют почти 2500 км дорог регионального и местного значения.Программы дорожных работ на трехлетний период рассмотрены 29 декабря на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Тверская область – единственный регион Центрального федерального округа, где дорожные программы утверждаются на три года.

«Важно, что мы перешли на среднесрочное планирование и не ограничиваемся краткосрочным периодом. Это имеет большое значение и для муниципалитетов, и для инвесторов. По сравнению с 2016 годом в 2020-м объём строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Тверской области увеличился в 3,5 раза.Мы ведем не просто восстановление трасс, но развитие полноценной инфраструктуры», – подчеркнул Игорь Руденя.

В Тверской области планируется продолжить тенденцию роста объемов ремонта региональных и местных дорог, в том числе по профильному национальному проекту.Существенно увеличиваются и вложения в ремонт. Расходы Дорожного фонда Тверской области с 4 млрд рублей в 2018-м увеличились до 11,8 млрд рублей в 2020-м. Планируется, что к 2023 году финансирование вырастет до 14,6 млрд рублей.

В 2021-2023 годах по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок приведут 14объектов. Это дороги от Твери до Осташкова, Весьегонска, Ильинского, от Осташкова до Ржева, от трассы М-9 до Пено и другие направления опорной дорожной сети области. Ремонт части трасс начался в предыдущие годы. Общий объем работ в предстоящий трехлетний период – 1164 км.

Всего по национальному проекту с 2019 по 2024 годы в Тверской области приведут в порядок около 1700 км дорог. В том числе в Твери – более 250 км улиц, из которых свыше 97 км уже отремонтированы за два прошедших года.

По программе ремонта региональных дорог в ближайшие три года работы запланированы на 538 км дорожной сети. «Под ключ» в рамках одного контракта будут сданы направления Большое Эскино – Трестино – Жданово, М-9 –Ржев. Продолжится ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Шестиполосный проезд появится к инвестплощадкеАвтоваза под Тверью.

В 2021-2023 годах планируется отремонтировать также 751 км местных дорог, работы будут проведены во всех муниципальных образованиях Тверской области.В районахВерхневолжья приведут в порядок более 1000объектов – магистральных улиц, дорог к социальным и образовательным учреждениям, больницам и поликлиникам, туристическим достопримечательностям.Также районы получат субсидии на ремонт дворовых территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области