В Тверской области планируют создать кластер мясного скотоводства

Верхневолжье может стать первым регионом, где реализуют на практике федеральную Стратегию, способствующую модернизации отрасли мясного животноводства. В регионе планируется создать кластер, специализирующийся на производстве говядины.

Стратегия впервые была представлена Президенту РФ Владимиру Путину именно на тверской земле - на совещании по развитию сельского хозяйства в Центральном Нечерноземье летом 2016 года, которое проходило на базе АО «Агрофирма «Дмитрова Гора». Тогда глава государства говорил о необходимости проработки механизмов по повышению эффективности мясного скотоводства.

«Мясное скотоводство – важнейшее направление развития сельского хозяйства региона, - считает Губернатор Игорь Руденя. - Поддержка этого направления позволит повысить обеспеченность населения Тверской области говядиной».

Первые шаги по реализации проекта уже сделаны - определено агропредприятие, которое объединит крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, специализирующиеся на разведении крупного рогатого скота.

Интегратором кластера выступит ООО «Чихачи» Торопецкого района, которое имеет 1400 голов крупного рогатого скота, собственную кормовую базу, необходимое материально-техническое обеспечение.

Цель Стратегии - социально-экономическое развитие сельских территории, обеспечение продовольственной безопасности, расширение рынков сбыта для сельхозтоваропроизвотелей, увеличение производства мяса, рост экспорта.

Документ разработан Министерством сельского хозяйства Тверской области совместно с Национальным союзом производителей говядины.

Пресс-служба Правительства Тверской области