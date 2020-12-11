В Тверской области 1400 ребят из детских домов, интернатов и других учреждений получат новогодние подарки

В Верхневолжье 1400 воспитанников детских домов, школ-интернатов и других социальных учреждений, а также маленьких пациентов больниц Твери получат к Новому году подарки.

Новогодние сладости передаются ребятам от Правительства Тверской области, часть наборов – от благотворительных фондов: им. Виктории Рудневой, «Добрый мир» и «Константа».

Подарки получат воспитанники Удомельского, Зубцовского, Митинского, Калязинского, Чистореченского детских домов, Центра кадетского воспитания, Кимрской и Торжокской школ-интернатов, Бежецкой школы-интерната №1, учреждений, которые находятся в ведении Минсемьи Тверской области.

К Новому году также порадуют ребят, которые лечатся в стационарах детской областной клинической больницы, детских больниц №1, №2 и №3 Твери, 6-й горбольницы.

Ранее в Тверской области началась выдача подарков детям из многодетных семей с невысокими доходами, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Верхневолжье их получат почти 22 тысячи детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области