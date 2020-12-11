Туроператоры Тверской области получат поддержку на организацию туристических поездок для пожилых людей

В Тверской области будет предоставлена поддержка компаниям, которые в 2021 году организуют туристические поездки для пожилых людей, проживающих в учреждениях социальной защиты населения региона. Помощь будет оказана туроператорам, которые специализируются на проведении экскурсий по Верхневолжью. Вопрос развития социального туризма обсудили на заседании Президиума Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

«Для нас это важное направление – мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для граждан, путешествующих по Тверской области. На поддержку могут претендовать тверские туроператоры. Развивая туризм, мы пропагандируем культуру нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Поддержка уже оказывается туроператорам, организующим поездки по Тверской области для школьников и людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в 2020 году средства из бюджета региона получили восемь компаний за 299 туристических поездок для 9077 обучающихся и 56 инвалидов.

Самыми популярными для учащихся стали маршруты по Твери и Калининскому району, Торжку, Старице, Ржеву, Зубцову, Лихославльскому, Конаковскому, Кимрскому, Торжокскому, Старицкому, Калязинскому районам, Вышневолоцкому, Осташковскому и Удомельскому городским округам.

В период пандемии коронавируса Правительством региона было принято решение поддерживать туроператоров не только в периоды «низкого» сезона – с февраля по апрель и с сентября по ноябрь, как это было ранее, но и в «высокий» сезон – с мая по август.

Пресс-служба Правительства Тверской области