В Тверской области для получения социальных выплат необходимо будет обращаться в филиалы МФЦ

С 1 января 2021 года жители Тверской области будут получать социальные услуги без посещения учреждений социальной защиты населения.

Заявление и документы на получение того или иного вида помощи нужно будет предоставлять в филиалы МФЦ либо почтой в адрес учреждений социальной защиты населения или через Госуслуги.

Перевод услуг социальной сферы в филиалы МФЦ поможет заявителям сэкономить время и быстро получить необходимую помощь в комфортных условиях.

При этом государственные услуги, касающиеся деятельности органов опеки и попечительства, по-прежнему будут предоставляться в центрах соцподдержки. Личный прием там возможен также при получении следующих мер поддержки:

1) выдача удостоверений установленного образца:

- члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;

- о праве на меры социальной поддержки для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны;

- ветерана либо инвалида Великой Отечественной войны.

­2) социальная поддержка для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел России, уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, таможенных органов и членам их семей:

- выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти;

предоставление ежемесячного пособия детям;

- предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, проходившим военную службу по контракту или призванным на военные сборы, и членам их семей;

- определение права на получение средств на проведение ремонта жилых домов;

- пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей.

3) предоставление социального пособия на погребение.

4) представление поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне:

- выплата пособий, компенсаций и других денежных выплат;

- ежемесячная компенсация на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей;

- ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет;

- пособие на погребение;

- помощь в оформлении и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию.

5) оказание гражданам бесплатной юридической помощи.

6) предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Тверской области в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Министерство социальной защиты населения Тверской области