В центре «Мой бизнес» нашли решения для привлечения молодых кадров на предприятия Тверской области

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В тверском центре «Мой бизнес» прошла встреча представителей промышленных предприятий, вузов и колледжей Верхневолжья. Участники «Бизнес-завтрака» обсудили привлечение молодых кадров в компании малого и среднего предпринимательства.
«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места», – сказал Губернатор Игорь Руденя при посещении центра «Мой бизнес» 24 декабря.
Регион также заинтересован в востребованных в экономике кадрах. Для этого модернизируется система профессионального образования области.
«Кадровый голод» на тверских предприятиях планируется решать, в том числе через создание стройотрядов и грантовые проекты в школах и вузах. Предприниматели вместе с представителями вузов обсудили перспективы стройотрядовского движения. К примеру, студенты, работая на предприятиях, могли бы получать образование в онлайн-режиме.
«Мы поняли, что бизнесу при поддержке власти также необходимо создавать грантовую систему в школах и университетах, чтобы выявить активных и способных ребят и чтобы заинтересовать их в работе именно на тверских предприятиях», – отметил по итогам встречи руководитель компании «Universum» Александр Щербаков.
Глава предприятия «Люксупак» Александр Леонов отметил – чаще, выбирая место для работы, выпускники колледжей вспоминают о предприятиях-корифеях, созданных еще в советское время.
Чтобы малые компании Верхневолжья были «на слуху», участники «Бизнес-завтрака» поддержали решение проводить на них экскурсии для блогеров и горожан в рамках отдельного проекта центра «Мой бизнес».
Также на встрече анонсировано открытие Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. В Центре юридические споры будут разбирать арбитры из согласованного списка, и это позволит руководителям компаний не тратить время на судебные дела и сосредоточиться на развитии своих производств.
«Бизнес-завтраки» проходят в центре «Мой бизнес» ежеквартально. На них обсуждают актуальные для предпринимательства вопросы, а также меры государственной поддержки бизнеса.
Пресс-служба Правительства Тверской области