В центре «Мой бизнес» нашли решения для привлечения молодых кадров на предприятия Тверской области

В тверском центре «Мой бизнес» прошла встреча представителей промышленных предприятий, вузов и колледжей Верхневолжья. Участники «Бизнес-завтрака» обсудили привлечение молодых кадров в компании малого и среднего предпринимательства.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места», – сказал Губернатор Игорь Руденя при посещении центра «Мой бизнес» 24 декабря.

Регион также заинтересован в востребованных в экономике кадрах. Для этого модернизируется система профессионального образования области.

«Кадровый голод» на тверских предприятиях планируется решать, в том числе через создание стройотрядов и грантовые проекты в школах и вузах. Предприниматели вместе с представителями вузов обсудили перспективы стройотрядовского движения. К примеру, студенты, работая на предприятиях, могли бы получать образование в онлайн-режиме.

«Мы поняли, что бизнесу при поддержке власти также необходимо создавать грантовую систему в школах и университетах, чтобы выявить активных и способных ребят и чтобы заинтересовать их в работе именно на тверских предприятиях», – отметил по итогам встречи руководитель компании «Universum» Александр Щербаков.

Глава предприятия «Люксупак» Александр Леонов отметил – чаще, выбирая место для работы, выпускники колледжей вспоминают о предприятиях-корифеях, созданных еще в советское время.

Чтобы малые компании Верхневолжья были «на слуху», участники «Бизнес-завтрака» поддержали решение проводить на них экскурсии для блогеров и горожан в рамках отдельного проекта центра «Мой бизнес».

Также на встрече анонсировано открытие Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. В Центре юридические споры будут разбирать арбитры из согласованного списка, и это позволит руководителям компаний не тратить время на судебные дела и сосредоточиться на развитии своих производств.

«Бизнес-завтраки» проходят в центре «Мой бизнес» ежеквартально. На них обсуждают актуальные для предпринимательства вопросы, а также меры государственной поддержки бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области