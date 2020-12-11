28 декабря Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Главной темой стала готовность региональных ведомств к работе в период новогодних и рождественских праздников.

Игорь Руденя подчеркнул главную задачу – обеспечить в выходные и праздничные дни стабильную работу учреждений здравоохранения, инфраструктуры электро-, тепло-, газоснабжения, дорожного хозяйства.

Особое внимание должно быть уделено противопожарной безопасности в стационарных учреждениях социальной защиты, образования, демографии, предупреждению происшествий в быту.

Губернатор также отметил – отдельно нужно провести работу с семьями, находящимися в непростой жизненной ситуации, провести обход таких семей.

На организационном совещании также рассмотрены обращения граждан по вопросам здравоохранения и образования, текущие направления деятельности исполнительных органов власти.

Пресс-служба Правительства Тверской области