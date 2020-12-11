Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана журналистики Александра Харченко

27 декабря не стало поэта, писателя, военного корреспондента Александра Антоновича Харченко. Соболезнования родным и близким ветерана журналистики направил Губернатор Игорь Руденя.

«Александр Антонович по праву считался легендой тверской журналистики. Он десятки раз бывал в горячих точках, с риском для жизни вел репортажи из зон вооруженных конфликтов. Искренний и смелый человек, он стал своим в боевом братстве. Тверские журналисты по праву считали Александра Антоновича наставником и старшим товарищем. Более 20 лет он трудился в нашем регионе. Его публикации в ленте информационного агентства ИТАР-ТАСС и региональной прессе, его книги становились образцом профессиональной работы, вызывали искренний интерес читателей и коллег по цеху. Его заслуги по праву были отмечены государственными наградами. Уход Александра Антоновича из жизни стал невосполнимой утратой для всей Тверской области. Его имя навсегда войдет в летопись российской журналистики, в историю Верхневолжья», - говорится в соболезновании от Игоря Руденя.

В 1976 году Александр Харченко окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В это же время начал работу в Эстонском телеграфном агентстве (отделение ИТАР-ТАСС) и эстонской городской газете «Вечерний Талин». С 1989 года – заведующий корреспондентским пунктом ТАСС в Эстонии. В 1992 году был переведён в столицу Верхневолжья собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС в Тверской области. Позже назначен собкором ИТАР-ТАСС в Тверской и Смоленской областях. В 2014 году вышел на пенсию.

Александр Антонович Харченко – полный кавалер медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Союза журналистов России, награждён медалью «Участник боевых действий». В 2018 году Александр Харченко удостоен почетной награды «За верность профессии» областного журналистского конкурса «Грани».

На счету Александра Антоновича 50 командировок в зоны боевых действий и межнациональных конфликтов. Маршруты – Эстония, Грузия, Южная и Северная Осетия, Дагестан, Молдова, Приднестровье, Севастополь, Таджикистан, Ингушетия, а также Босния и Герцеговина. Только в Чечню он был командирован более 20 раз, в итоге была написана книга «Давайте не встречаться на войне», вышедшая в 2015 году.

В 2019 году была презентована книга Александра Харченко «Я стал частью этой войны…», в основу которой легли проза и стихотворения из репортерского блокнота журналиста «спецназа», а также документальные рассказы о судьбах героев Великой Отечественной войны, написанные со слов очевидцев тех исторических событий.

Александру Антоновичу Харченко было 72 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области