Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 декабря 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 945 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 97 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 440 005, в том числе за последние сутки их проведено 1089.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 21 557 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 168 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
444 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 6939
Конаковский район 1548
Ржев 1365
Вышневолоцкий городской округ 1289
Торжок 1077
Кимры 986
Калининский район 856
Бологовский район 559
Осташковский городской округ 533
Лихославльский район 532
Торопецкий район 465
Нелидовский городской округ 434
Старицкий район 405
Бежецкий район 370
Кашинский городской округ 355
Максатихинский район 340
Калязинский район 334
Андреапольский муниципальный округ 282
Торжокский район 247
Зубцовский район 226
Западнодвинский муниципальный округ 211
Оленинский муниципальный округ 204
Весьегонский муниципальный округ 207
Спировский район 193
Селижаровский муниципальный округ 185
Кувшиновский район 191
Рамешковский район 178
Ржевский район 174
Кимрский район 142
Кесовогорский район 113
Фировский район 102
ЗАТО Озёрный 91
Краснохолмский муниципальный округ 84
Лесной муниципальный округ 65
Жарковский район 66
Сонковский район 49
Пеновский муниципальный округ 44
Бельский район 44
Сандовский муниципальный округ 29
Молоковский район 27
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области