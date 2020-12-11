Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 945 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 97 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 440 005, в том числе за последние сутки их проведено 1089.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 21 557 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4 168 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

444 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 6939

Конаковский район 1548

Ржев 1365

Вышневолоцкий городской округ 1289

Торжок 1077

Кимры 986

Калининский район 856

Бологовский район 559

Осташковский городской округ 533

Лихославльский район 532

Торопецкий район 465

Нелидовский городской округ 434

Старицкий район 405

Бежецкий район 370

Кашинский городской округ 355

Максатихинский район 340

Калязинский район 334

Андреапольский муниципальный округ 282

Торжокский район 247

Зубцовский район 226

Западнодвинский муниципальный округ 211

Оленинский муниципальный округ 204

Весьегонский муниципальный округ 207

Спировский район 193

Селижаровский муниципальный округ 185

Кувшиновский район 191

Рамешковский район 178

Ржевский район 174

Кимрский район 142

Кесовогорский район 113

Фировский район 102

ЗАТО Озёрный 91

Краснохолмский муниципальный округ 84

Лесной муниципальный округ 65

Жарковский район 66

Сонковский район 49

Пеновский муниципальный округ 44

Бельский район 44

Сандовский муниципальный округ 29

Молоковский район 27

Удомельский городской округ 16



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области