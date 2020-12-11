В Тверской области назвали победителей конкурса архитекторов имени Н.А. Львова

В Тверской области назвали имена победителей регионального конкурса архитекторов имени Н.А. Львова. В 2020 году на конкурс заявились 13 участников из разных городов Российской Федерации. Всего определено три победителя.

Решение об утверждении в Тверской области награды в сфере архитектуры и градостроительства для начинающих и профессиональных архитекторов и дизайнеров было принято по инициативе Губернатора Игоря Рудени в октябре 2019 года.

«Тверская область всегда была регионом с очень высокой культурой в архитектуре, – считает Игорь Руденя. – Наши исторические традиции были заложены еще императрицей Екатериной. Кроме того, Тверь стала вторым городом после Санкт-Петербурга, где был разработан генеральный план. Сегодня очень важно сохранить эти традиции. Мы бы хотели, чтобы сильные архитекторы-практики работали не только в Твери, но и в других муниципальных образованиях региона».

В этом году участникам было предложено разработать проект благоустройства существующего ландшафтного парка в городе Кимры (Савёловская сторона) площадью 24 га.

Критериями оценки проектов стали: раскрытие рекреационного потенциала территории, комфорт и безопасность пространства, многофункциональность использования в разное время года, реалистичность архитектурных решений, соответствие градостроительным нормам и другие.

Общий призовой фонд конкурса составил 300 тыс. рублей.

В итоге обладателем первой премии стала Ульяна Жомнир из Москвы, второй премии – Фёдор Игнатьев из Москвы, третьей – Сергей Пантелеев из Тюмени.

Подробная информация об этих и других проектах-участниках конкурса по ссылке: https://xn--80aaagdpurd7cdvcoy.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/konkurs-lvova/

В прошлом году конкурс проходил в трех номинациях – «Тверь-Экспо», «Вода – это жизнь», «Мой двор». Участниками стали 33 проекта, авторы шести лучших работ получили премии.

Пресс-служба Правительства Тверской области