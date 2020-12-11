Жители Тверской области пополнили депозитарий «Лица Победы» историями своих родных, внесших вклад в Победу

Около миллиона человек стали участниками всероссийского проекта «Лица Победы». Проект стартовал в Музее Победы в декабре 2019 года. Его участниками стали и жители Тверской области, которые пополнили исторический депозитарий историями своих родных, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история, – считает Губернатор Игорь Руденя. – В наших сердцах всегда будет жить память о подвиге защитников города Калинина, ставшего первым освобожденным областным центром страны».

Всего за 2020 год проект «Лица Победы» пополнился сотнями тысяч документов. Это личные истории и фотографии представителей военного поколения – фронтовиков и тружеников тыла. Все они увековечены в экспозиции зала «Лица Победы».

Жители Тверской области передали для Всенародного исторического депозитария сотни биографий своих родных. В том числе истории поступили из Ржевского района, где в этом году открыт масштабный мемориал Советскому солдату.

Воспоминаниями о труженице тыла Александре Антоновне Поздняковой поделились её внуки и правнуки. Юная Александра была мобилизована подо Ржев на лесозаготовки, рытье окопов и противотанковых рвов. После освобождения Ржева труженица тыла награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В депозитарии «Лица Победы» сохранена история почётного гражданина Ржева, советской и российской писательницы Елены Моисеевны Ржевской (урожденная Каган). Елена на фронт попала в октябре 1941 года, подо Ржевом была военным переводчиком в штабе 30-й армии. Служила в отделе «СМЕРШ» 3-й Ударной армии. Во время штурма Берлина участвовала в поисках Адольфа Гитлера, в проведении опознания и расследовании обстоятельств его смерти.

С этими и другими уникальными материалами, историями и биографиями о военном и трудовом подвиге тех, кто сражался с нацизмом, можно ознакомиться в рамках проекта «Лица Победы».

В планах – создание системы онлайн-поиска на сайте проекта. Чтобы каждый пользователь, который не имеет возможности лично приехать в Музей Победы, смог найти своего родственника, информация о котором размещена на сайте лицапобеды.рф.

Музей Победы продолжает принимать семейные истории. Все желающие могут пополнить архив депозитария на сайте https://historydepositarium.ru/participants/ или сделать это лично, посетив Музей Победы после снятия режима эпидемограничений.

Пресс-служба Правительства Тверской области