Жителей и гостей Твери приглашают на выставку 3D картин

В большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открыта выставка 3D картин. Экспозиция будет работать до 7 февраля 2021 года.

Изначально 3D иллюзии приобрели популярность в Европе, а теперь покоряют и жителей нашей страны. Главная особенность таких картин состоит в том, что их можно трогать руками и фотографировать.

На выставке жители и гости Твери могут прогуляться по Луне, встретить Новый Год в Париже, стать героем компьютерной игры, покорить отвесные скалы.

Выставка открыта по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 54, телефоны для справок 33-13-08, 34-48-52.

Пресс-служба Правительства Тверской области