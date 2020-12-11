В Тверской области будет реализован проект по адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
28 декабря в 16.00 в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится торжественное начало проекта областного отделения «Российский Красный Крест» «Мы вместе сотрем границы». Он стал победителем в конкурсе грантов, который проводило Министерство социальной защиты населения Тверской области. Проект создан для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество сверстников.
«Наша общая задача – дать возможность такимдетям получить профессию, социализироваться», - считает Губернатор Игорь Руденя.
В рамках проекта будут проведены серии спортивных мастер-классов в адаптивной группе, экскурсии в музей «Искра», где ребята пройдут курс обучения фотографии, на хлебозавод «Волжский пекарь», зооферму, а также семейные мастер-классы по рисованию и консультативно-психологические тренинги для родителей.
Для лучшей адаптации детей с ограниченными возможностями предусмотрено и проведение арт-терапии, которая позволит снизить психологическое напряжение у детей, раскрыть их творческие способности, расширить кругозор и познакомиться с шедеврами искусства.
Пресс-служба Правительства Тверской области