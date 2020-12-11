В Тверской области будет реализован проект по адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья

28 декабря в 16.00 в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится торжественное начало проекта областного отделения «Российский Красный Крест» «Мы вместе сотрем границы». Он стал победителем в конкурсе грантов, который проводило Министерство социальной защиты населения Тверской области. Проект создан для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество сверстников.

«Наша общая задача – дать возможность такимдетям получить профессию, социализироваться», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках проекта будут проведены серии спортивных мастер-классов в адаптивной группе, экскурсии в музей «Искра», где ребята пройдут курс обучения фотографии, на хлебозавод «Волжский пекарь», зооферму, а также семейные мастер-классы по рисованию и консультативно-психологические тренинги для родителей.

Для лучшей адаптации детей с ограниченными возможностями предусмотрено и проведение арт-терапии, которая позволит снизить психологическое напряжение у детей, раскрыть их творческие способности, расширить кругозор и познакомиться с шедеврами искусства.

Пресс-служба Правительства Тверской области