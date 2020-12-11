Жителей Тверской области приглашают присоединиться ко Всероссийскому музыкальному флешмобу

Московский Музей Победы стал организатором всероссийского музыкального флешмоба по исполнению знаменитой русской народной песни «Валенки». Участникам предлагается исполнить и записать на видео отрывок плясовой. Жители Верхневолжья стали первыми участниками массового флешмоба.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального Правительства и общественных организаций Тверской области. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Жители Тверской области уже прислали десятки заявок. Так, школьница Дарья Васильева одна из первых, кто прислала видеоклип на песню.

Прием работ будет продолжаться до 28 декабря – нужно загрузить короткие видеоролики через специальную форму на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/fleshmob-valenki/, а также выложить с хэштегами #ВаленкиФлешмоб #МузейПобеды #СтранаПоет в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Продолжительность ролика – не более 60 секунд, записи должны отвечать тематике флешмоба.

Спеть отрывок из легендарной песни можно в одиночку, с друзьями или всей семьей, дома или около памятного места своего города. И, конечно, снимайте в ролике главных «героев» песни – валенки.

1 января 2021 года стартует онлайн-голосование, которое продлится до 10 января. Зрители смогут выбрать самые яркие, креативные и запоминающиеся записи. Их авторы получат призы от Музея Победы – участие в zoom-экскурсии по новой экспозиции «Подвиг Народа», а ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея.

Итоги зрительского голосования будут объявлены в старый Новый год – 13 января 2021 года.

Всероссийская музыкальная акция стартовала 12 декабря. Известный рефрен «Валенки, валенки» в декорациях исторической панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» исполнили юная артистка, солистка ансамбля «Музыкальная дорожка» Арина Касина и баянист Антон Воронков.

Легендарная песня прозвучала в мае 1945 года на ступенях поверженного Рейхстага рядом с колоннами, исчерченными следами от снарядов и пуль во время концерта Лидии Руслановой для солдат-победителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области