Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. В этом году исполняется 30 лет со дня создания МЧС России. Сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«За прошедшие годы в нашей стране сформирована современная, высокоэффективная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Российские спасатели признаны одними из лучших в мире, всегда готовы первыми прийти на помощь людям. Каждый день в своей работе вы демонстрируете высокие профессиональные и человеческие качества, отточенную подготовку, мужество и выдержку», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор отметил, что в непростых условиях 2020 года сотрудники службы внесли вклад в обеспечение эпидемиологической безопасности в Тверской области.

В преддверии Дня спасателя и 30-летия образования МЧС России Губернатор Игорь Руденя вручил тяжелую технику для 10 пожарно-спасательных частей Тверской области. В районы переданы пожарный автомобиль БАЗА, пожарные автоцистерны и автолестницы.

Пресс-служба Правительства Тверской области