На выставке «Шелковый ветер» в Твери представлены уникальные росписи по ткани

До 24 января в лекционном зале городского музейно-выставочного центра Твери открыта выставка художественного текстиля Романа Захарова

«Шелковый ветер». Здесь представлены авторские картины в различных техниках батика, коллекционные платья и другие работы.

Основное направление творчества художника – роспись по шелку. Среди традиционных техник росписи по ткани, таких как холодный, горячий и свободный батик, представлены картины в новой технике – «кофе на шелке». Здесь вместо анилиновых красителей используется натуральный – кофе.

Сначала это были пробные, небольшие работы, сейчас же это одно из основных направлений в творчестве автора. Помимо панно в технике батика разрабатываются и создаются предметы интерьера: ширмы, торшеры, шторы и другие предметы, а также коллекции одежды.

Роман Захаров – лауреат и дипломант международных, всероссийских, региональных художественных профессиональных выставок. Участник и победитель международных конкурсов в Италии, Люксембурге, Словении, Москве.

Выставка работает по адресу г. Тверь, ул. Советская, 54. Телефоны для справок: 33-13-08, 34-48-52, e-mail: tgmvc.tver@gmail.com, сайт mvc-tver.ru.

Посетителям напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфицирующие средства для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Правительства Тверской области