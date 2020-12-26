Предприятия Тверской области приглашают принять участие в экономической переписи малого бизнеса

В первом полугодии 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса. Принять участие в ней приглашаются предприятия Тверской области. На основе полученной информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки.

В Тверской области в 2020 году на поддержку предпринимателей по разным направлениям из федерального и регионального бюджетов было направлено более 8,2 млрд рублей.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Мы будем вам помогать в этом деле. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – сказал Губернатор Игорь Руденя на встрече с предпринимателями – выпускниками образовательных программ центра «Мой бизнес», которая состоялась 24 декабря.

Для участия в экономической переписи до 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном виде. Сделать это можно на портале Госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи, на интернет-сайте Росстата при наличии электронной цифровой подписи, а также при помощи операторов электронного документооборота.

Кроме того, сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики региона или отправки по почте.

Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет. В случае возникновения вопросов можно обратиться в территориальный орган статистики региона. Контакты размещены на интернет-сайтах региональных статистических служб https://rosstat.gov.ru/territorial.

Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в стране - это малый бизнес. В Тверской области более 45 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области