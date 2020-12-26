Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 декабря 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 446 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 421 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 436 150, в том числе за последние сутки их проведено 4388.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 21 082 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4192 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
444 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 6771
Конаковский район 1533
Ржев 1345
Вышневолоцкий городской округ 1271
Торжок 1047
Кимры 969
Калининский район 842
Бологовский район 534
Осташковский городской округ 531
Лихославльский район 521
Торопецкий район 448
Нелидовский городской округ 428
Старицкий район 400
Бежецкий район 354
Кашинский городской округ 346
Максатихинский район 337
Калязинский район 306
Андреапольский муниципальный округ 282
Торжокский район 242
Зубцовский район 222
Западнодвинский муниципальный округ 211
Оленинский муниципальный округ 203
Весьегонский муниципальный округ 192
Спировский район 185
Селижаровский муниципальный округ 184
Кувшиновский район 183
Рамешковский район 175
Ржевский район 169
Кимрский район 140
Кесовогорский район 109
Фировский район 100
ЗАТО Озёрный 86
Краснохолмский муниципальный округ 79
Лесной муниципальный округ 65
Жарковский район 64
Сонковский район 49
Пеновский муниципальный округ 43
Бельский район 44
Сандовский муниципальный округ 29
Молоковский район 27
Удомельский городской округ 16
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.
В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.
Пресс-служба Правительства Тверской области