Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 декабря 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 16 446 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 421 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 436 150, в том числе за последние сутки их проведено 4388.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 21 082 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 4192 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

444 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 6771

Конаковский район 1533

Ржев 1345

Вышневолоцкий городской округ 1271

Торжок 1047

Кимры 969

Калининский район 842

Бологовский район 534

Осташковский городской округ 531

Лихославльский район 521

Торопецкий район 448

Нелидовский городской округ 428

Старицкий район 400

Бежецкий район 354

Кашинский городской округ 346

Максатихинский район 337

Калязинский район 306

Андреапольский муниципальный округ 282

Торжокский район 242

Зубцовский район 222

Западнодвинский муниципальный округ 211

Оленинский муниципальный округ 203

Весьегонский муниципальный округ 192

Спировский район 185

Селижаровский муниципальный округ 184

Кувшиновский район 183

Рамешковский район 175

Ржевский район 169

Кимрский район 140

Кесовогорский район 109

Фировский район 100

ЗАТО Озёрный 86

Краснохолмский муниципальный округ 79

Лесной муниципальный округ 65

Жарковский район 64

Сонковский район 49

Пеновский муниципальный округ 43

Бельский район 44

Сандовский муниципальный округ 29

Молоковский район 27

Удомельский городской округ 16



В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

До получения результатов анализов нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При ухудшении состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия – обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом. Телефон единой «горячей линии» – 8-800-2000-112.

В регионе проходит кампания по вакцинации от ОРВИ и гриппа. В этом году возможность сделать прививку получили 740 тысяч жителей Тверской области. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Пресс-служба Правительства Тверской области