Тверской вагоностроительный завод поставил ОАО «РЖД» вагоны сопровождения

Тверской вагоностроительный завод направил ОАО «РЖД» четыре вагона сопровождения грузовых и хозяйственных поездов модели 61-4484. Это заключительная партия техники, которую предприятие изготовило в рамках контракта, подписанного в апреле 2020 года. В общей сложности заказчик получил 12 вагонов сопровождения.

Вагоны модели 61-4484 предназначены для включения в состав грузовых или ремонтно-восстановительных поездов и обеспечивают комфортные условия труда и отдыха для железнодорожников. В них есть пассажирские купе, душевая, мастерская и другие помещения. Энергоснабжение от бортовой дизель-генераторной установки позволяет обеспечивать автономность вагона на длительное время. А наличие кондиционера и автономной дизельной горелки котла – эксплуатировать технику в климатических условиях всех регионов России.

«ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

ТВЗ, который входит в состав АО «Трансмашхолдинг», ежегодно представляет на рынке инновационную технику. В этом году продукция завода вновь вошла в число победителей и призёров Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» с купейным вагоном модели 61-4517 и некупейным модели 61-4516.

В 2014 году высокой оценки блыи удостоены все модели двухэтажных вагонов, в 2015-м – двухэтажный вагон с местами для сидения и багажно-почтовый вагон, в 2016-м – электропоезд «Иволга», в 2017-м – двухэтажный штабной вагон с местами для сидения, в 2018-м – одноэтажный межобластной вагон с местами для сидения.

Вагоны сопровождения появились в линейке ТВЗ в 2011 году. Они разработаны инженерами-конструкторами завода при участии РЖД. Специальные вагоны короче обычных пассажирских, отличаются легкостью и экономичностью в эксплуатации. На предприятии также выпускаются вагоны сопровождения специализированной версии. Их включают в состав поезда, состоящего из грузовых вагонов-хопперов.

Пресс-служба Правительства Тверской области