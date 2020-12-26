Тверская художница создала серию миниатюр о жизни преподобного Макария Калязинского

В преддверии 500-летия со дня обретения мощей преподобного Макария Калязинского народный художник России Людмила Георгиевна Юга завершила работу над созданием 10 миниатюр, посвященных жизни и деятельности основателя и игумена одной из самых крупных обителей Тверского княжества – Троицкого Макариева монастыря.

«Святой Макарий Калязинский обратил к вере и дал помощь многим поколениям жителей Верхневолжья, примером своей жизни внес неоценимый вклад в укрепление Православия на тверской земле. На протяжении столетий люди молитвенно обращаются к нему за поддержкой и жизненными наставлениями», ­– считает Губернатор Тверской области Игорь Рудня.

В древнерусской книжности имеется лишь одно изображение обретения мощей калязинского святого в 1521 г. на миниатюре Лицевого летописного свода, созданного в третьей четверти XVI столетия в Москве. Работа Людмилы Юга восполняет этот пробел: впервые в истории образ преподобного Макария запечатлен на миниатюрах, созданных на основе его Жития.

Людмила Юга широко известна своей художественной, профессиональной и общественной деятельностью. Главным направлением в её творчестве является графика – рисунки и гравюры.

В 2018 году в Твери открылась выставка Людмилы Юга, посвященная 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. В основу экспозиции легла серия иллюстраций к «Повести о Михаиле Ярославиче Тверском» и «Житию Анны Кашинской». Ранее художница уже иллюстрировала «Житие Нила Столобенского». Также в ее работах запечатлены знаковые места, связанные с духовной историей тверского края: Нило-Столобенская пустынь, исток Волги, Старицкий Успенский монастырь.

Людмила Георгиевна удостоена ряда наград. Это медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «Патриот России», Патриаршая грамота, медаль Патриарха в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, золотая медаль ВТОО «Союз художников России», диплом Российской академии художеств и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области