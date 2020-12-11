Игорь Руденя поставил перед главами муниципальных образований Тверской области задачи на 2021 год

25 декабря Губернатор Игорь Руденя провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с руководителями муниципальных образований Тверской области, где были подведены итоги работы в 2020-м и определены ключевые задачи на 2021 год.

Игорь Руденя подчеркнул: 2020-й стал проверкой на прочность всей системы управления регионом, работа проходила в условиях постоянного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

«Благодаря постоянному вниманию к нашей области Президента РФ Владимира Путина, поддержке со стороны федерального центра, реализуем комплекс мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Обеспечено своевременное развёртывание инфекционных госпиталей, организована помощь гражданам», - отметил Игорь Руденя.

Проведены ремонты, закуплено необходимое медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, обновлён автопарк скорой медицинской помощи.

На 2021 год запланирован ремонт поликлиник в Конаково, Ржеве, Осташкове, реновация Бежецкой и Бологовской ЦРБ. Также будет вестись проектирование для строительства детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке. Начнётся реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, куда включены в том числе кадровые вопросы отрасли. Финансирование программы на ближайшие 5 лет составит более 6 млрд рублей.

В этом году в Тверской области началась реализация госпрограммы в сфере демографии и семейной политики, на уровне региона установлено порядка 30 мер поддержки семей.

«В каждом муниципалитете разрабатываются проекты, направленные на сохранение населения, повышение качества жизни. На прошедшем Госсовете Президент страны обратил особое внимание на демографию. На территории можно развивать экономику, создавать новые рабочие места только с учётом перспектив развития и численности населения. В следующем году мы планируем продолжать выделение наших традиционных субсидий из областного бюджета для поощрения наших городов, районов и округов за лучшие демографические показатели», - сказал глава региона.

В 2020 году была продолжена реализация проектов в экономике, инфраструктуре и социальной сфере. Введено в эксплуатацию 4 детских сада, продолжается строительство ещё 7 учреждений.

Утверждена программа газификации региона до 2025 года. В 2021-м начнётся работа по газификации северо-восточных и юго-западных муниципалитетов. Губернатор напомнил - Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить доступность газификации для индивидуальных жилых домов. Кроме того, Игорь Руденя обратил внимание на своевременное формирование дорожных карт по переводу на природный газ всех муниципальных котельных и котельных социальных учреждений.

В этом году в тверской агломерации была успешно апробирована новая модель пассажирского транспорта, в 2021-м она начнёт внедряться в Зубцове, Кимрах, Ржеве и Старице.

Уходящий 2020-й был Годом памяти и славы. Как отметил Игорь Руденя, Тверская область по праву стала одним из центров проведения мероприятий в честь 75-летия Великой Победы. Открытый Президентом РФ Владимиром Путиным Ржевский мемориал Советскому солдату уже посетило около 500 тысяч человек.

Губернатор отметил результаты работы в сельском хозяйстве, строительстве и ремонте дорог, промышленности, реализации инвестпроектов, благоустройстве территорий, а также назвал ключевые задачи на 2021-й год по этим направлениям, в частности по привлечению в Тверскую область новых инвесторов, соблюдению сроков при реализации проектов, своевременной подготовки необходимой документации.

Отдельное внимание на совещании было уделено комплексной безопасности в муниципалитетах в период новогодних и рождественских праздников.

По словам Игоря Рудени, должна быть обеспечена бесперебойная работа системы здравоохранения. Все вопросы обеспечения эпидемиологического благополучия должны решаться оперативно, - подчеркнул Игорь Руденя. В числе приоритетов - охрана правопорядка, противопожарная безопасность и безопасность на водоёмах, обеспечение бесперебойного тепло-, водо- и электроснабжения. Особое внимание должно быть уделено детям, в том числе из семей социального риска, социальным учреждениям.

Пресс-служба Правительства Тверской области