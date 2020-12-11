Тверичане под Новый год смогут сделать подарки для детей из малообеспеченных семей

В центре поддержки предпринимательства стартовала благотворительная акция «Мой бизнес помогает». До 29 декабря жители областной столицы смогут приносить подарки для детей их малообеспеченных семей.

«Сегодня благородное стремление помогать людям объединяет жителей Тверской области разных возрастов и профессий – тех, кто по зову сердца приходит на помощь другим, бескорыстно служит обществу, приносит пользу своей стране и родному краю. Очень важно воспитать у подрастающего поколения ответственность и активную жизненную позицию. Это основное условие для успешного развития нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Подарки от неравнодушных тверичан отправятся подопечным трех фондов: благотворительного фонда «Константа», который занимается профилактикой социального сиротства и помощью выпускникам детских домов, фонда «Добрый мир», сопровождающий семей с детьми с онкологией, ментальными отклонениями и другими тяжёлыми заболеваниями, а также «Фонд Твери».

По мнению директора фонда «Добрый мир» Екатерины Самосоновой, каждый праздник – это возможность для социализации детей с различными заболеваниями. В обычные дни они вынуждены большую часть времени проводить в четырёх стенах, а подарки могут стать мощным импульсом для восстановления ребёнка.

Главное требование к подаркам – они не должны быть скоропортящимися. В центр «Мой бизнес» можно приносить сладкие наборы и новогодние сувениры. Также подопечные фондов написали письма Деду Морозу, которые можно выполнить. Самые распространённые просьбы – картины по номерам, конструкторы, варежки, раскраски-антистресс, ледянки, куклы и алмазная вышивка. Списки подарков опубликованы в социальных сетях центра «Мой бизнес» Вконтакте https://vk.com/moibiztvr и фейсбук https://www.facebook.com/moibiztvr, а также на официальном сайте центра https://mywishboard.com/user/450523.

Организаторы считают, что с помощью этой акции можно не только подарить праздник детям, но и привлечь внимание к самой идее благотворительности.

«Бизнес должен быть социально-ориентированным. Мы как предприниматели берём ответственность не только за себя, но и за своих сотрудников, за их семьи. И благотворительность - это тоже ответственность за тех, кто оказался в сложной ситуации. А тут ещё и Новый год - нельзя, чтобы дети оставались без праздника», – рассказал индивидуальный предприниматель Алексей Дубровский, принявший участие в акции.

Акция продлится до 29 декабря. Свои подарки можно принести по адресу: проспект Победы, 14. График работы: понедельник - пятница с 9 до 19, суббота - с 10 до 17.

Пресс-служба Правительства Тверской области