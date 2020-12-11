Жители Тверской области могут поддержать ржевитянина Кирилла Суслова, участвующего в шоу «Голос»

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25 декабря в 21.30 в эфире Первого канала состоится полуфинал вокального шоу «Голос». Участие в конкурсе принимает житель города Ржева Тверской области Кирилл Суслов. Каждый житель региона может поддержать талантливого ржевитянина.
В полуфинал вышли по два вокалиста от каждой команды. Отбор в шоу проходит с учётом «народного голосования» (путём отправки SMS-уведомлений). Затем баллы наставника суммируют с голосами телезрителей.
Голосование будет проходить во время эфира.